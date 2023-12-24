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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث التعليم: الغياب الإلكتروني يُسهل رصد نسبة الحضور في المدارس

المدارس
المدارس

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزير التربية والتعليم أكد أن هناك فرق متابعة لتقارير الحضور والغياب، مشيرا إلى أنه تم إصدار لائحة الانضباط المدرسي؛ لتنظيم عملية الحضور والانصراف.

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الغياب الإلكتروني يتم تسجيله على السيستم داخل المدارس للطلاب في حالة غيابهم، ويصل للمديريات ومن ثم الوزارة، وذلك الأمر يسهل على الوزارة ملاحظة نسب الغياب في مختلف مدارس الجمهورية.

وأكمل: نسب الحضور جيدة هذا العام وهناك التزام في المدارس، ويتم الاهتمام بحضور طلاب المرحلة الثانوية في المدارس، ونسب الحضور على مستوى الجمهورية بها انضباط كبير في العام الدراسي الحالي، وهناك تشديد على المديريات بالمتابعة المستمرة والدورية.

واسترسل: منذ بداية العام، هناك فرق متابعة من الوزارة تمر على المدارس بشكل مفاجئ؛ لمتابعة نسب الحضور للطلاب والغياب ويتم مطابقتها بالغياب الإلكتروني.

وأوضح، أن من يتم فصله بسبب الغياب المستمر أو المنقطع؛ هناك فرصة لإعادة قيده مرة أخرى، مشددًا على أن هناك لوائح وقوانين منظمة للأمر، ويتم إعادة القيد من خلال تقديم سبب الغياب.

التعليم الحضور لائحة الانضباط المدرسي الغياب الإلكتروني المرحلة الثانوية

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