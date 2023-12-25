قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز.

مقادير صينية البطاطس بالفراخ

٢ بصلة وسط

كيلو بطاطس مقطعة شرائح

نصف كيلو طماطم

فلفل أخضر ثمرة واحدة

دجاجة كاملة أو مقطعة أو دبابيس فراخ

كوب ماء

3 ملاعق طعام زيت

ملح

2 ملعقة صغيرة بهار مشكل

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة من الكزبرة

ملعقة صغيرة قرفة وكمون

نصف ملعقة فلفل أسود

٧ فص ثوم

ملعقة صلصة طماطم

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

١- نقوم بتتبيل الدجاج فى البهارات و الصلصة مع عمل ثقوب في الدجاج بالسكينة ونتركها لمدة ساعة على الأقل،

٢-توضع الطماطم و الثوم و نصف كوب ماء في الخلاط الكهربائي و تخلط جيدا

٣-يقطع البصل و يدعك مع الفلفل الأسود في صينية الفرن و رشة بهارات ثم تضاف شرائح البطاطس و الفلفل الأخضر و تقلب مع البصل.

٤-ثم نرص الدجاج وبقية البهارات على وجه الصينية ونضع عصير الطماطم مع الثوم و كوب الماء و الزيت ونغطى الصينية.

3- نضع الصينية على البوتاجاز من أعلى لمدة 15 دقيقة و هي متغطية حتى يسخن الفرن، ثم نضعها بعدها داخل الفرن لتنضج خلال حوالى نصف ساعة ال ساعة حسب حجم الدجاج

أو توضع علي نار هادية علي البوتاجاز لمدة ساعة مع أحكام الغطاء عليها حتي ينضج الدجاج و بالهنا و الشفا