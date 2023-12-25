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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف قدرات جبارة لهاتف هواوي القادم Nova 12 Ultra

هاتف هواوي Nova 12
هاتف هواوي Nova 12 Ultra

تعتزم شركة هواوي الصينية إطلاق هواتفها المميزة Huawei Nova 12 خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشفت تسريبات عن مواصفات وتصميم Nova 12 Ultra النسخة المميزة من سلسلة الهواتف. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف هواوي Nova 12 Ultra سيضم  شاشة من نوع OLED توفر جودة عرض 1.5K، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية. 

وسيحتوي هاتف هواوي Nova 12 Ultra على نوتش  على شكل ثقب صغير لإعداد الكاميرا الأمامية والتي ستكون مزدوجة وستضم الكاميرا الرئيسية مستشعر بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل تدعم التكبير البصري 2x.  

وسيقدم هاتف هواوي Nova 12 Ultra كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمستشعر كاميرا مقاس 1 / 1.55 بوصة يوفر فتحة f / 1.4 – f / 4.0 ، مع عدد من التقنيات الأخرى والتحسينات التي ستأتي بها الكاميرا. 

وسيعمل هاتف هواوي Nova 12 Ultra  بمعالج من نوع  Kirin 9000s، مع بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 100 وات، كما سيدعم ميزات أخرى، مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه، والتحكم بالذكاء الاصطناعي، والدفع الذكي.

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