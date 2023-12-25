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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأربعاء.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 44 من المعرض العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعقد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء القادم 27 ديسمبر2023 للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 44 من المعرض العام وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا المصرية بحضور اللجنة العليا للمعرض العام.
ومن المُقرر أن يتحدث في المؤتمر الفنان سامح إسماعيل القيم الفني للدورة المرتقبة ليكشف النقاب عن كل الأمور والترتيبات المتعلقة بهذه الدورة بشأن الشروط والمعايير والمفاهيم الخاصة، وكذلك إعلان التوقيتات المنظمة والرؤية الخاصة بسيناريو العرض الذي اتفق عليه بين أعضاء اللجنة العليا للمعرض.
وبهذه المناسبة يوجه قطاع الفنون التشكيلية الدعوة للسادة التشكيليين والنقاد والصحفيين للحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر للإطلاع على كل التفاصيل والمناقشة والحوار حول كل الأمور الخاصة بالدورة الـ44 من المعرض العام.
تجدر الإشارة أن المعرض العام هو أهم حدث فني قومي سنوي وأكبر تجمع للفنانين التشكيليين المصريين فوق سن 35 عاماً، لذا فهو يمثل رصداً حقيقياً وصادقاً للواقع الآني للحركة التشكيلية المصرية ويُعد مناسبة للدراسة والتقييم والبحث، كما أنه فرصة للحوار والنقد وتبادل الآراء حول حاضر ومستقبل الفن التشكيلي المصري.

قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش المعرض العام مركز سينما الحضارة دار الاوبرا المصرية سامح إسماعيل

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