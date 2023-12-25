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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 25 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

صدى البلد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 

 القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22

 العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 21

 بنها الصغرى 15 والعظمى 22

دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22

وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 22

كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21

المنصورة الصغرى 15  والعظمى 22

الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22

شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 22

طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23

السويس الصغرى 14 والعظمى 22

العريش الصغرى 13 والعظمى 22

رفح الصغرى 13 والعظمى 21

 رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 24  

نخل الصغرى 10 العظمى 20

سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

الطور الصغرى 14 والعظمى 23
 
طابا الصغرى 14 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27

 الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22

العلمين الصغرى 14 والعظمى 22

مطروح الصغرى 15 والعظمى 21

السلوم الصغرى 11 والعظمى 19

سيوة الصغرى 12 والعظمى 21

 الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25

مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26

شلاتين الصغرى 18 والعظمى 26
 

حلايب الصغرى 20 والعظمى 24

أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 26

رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 26

الفيوم الصغرى 12 والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 22

المنيا الصغرى 09 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 10 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 11 والعظمى 23

قنا الصغرى 12 والعظمى 23

 الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24 

أسوان الصغرى 12 والعظمى 25

 فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 22

 

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