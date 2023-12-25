خيمة الكريسماس بفنادق الغردقة تجذب السياح.. صور

بدأت فقرات حفلات خيمة الكريسماس بالغردقة، بحضور آلاف السائحين من 15 جنسية أجنبية حرصت على الاحتفال بالكريسماس بمدينة الغردقة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.



وأشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فقرات خيمة الكريسماس شملت فقرات فنية و موسيقية وحفلات غنائية وشو أمريكي وشو فرعوني وسط فرحة وتفاعل السياح الأجانب والزين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عباس الخبير الأمني بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية، إلى أن الخيمة شهدت تجهيزات ضخمة للاحتفال بالكريسماس وهي تسع لأكثر من ألف فرد ومؤمنة بأحدث الأجهزة ومزَودة باجهزة صوتية و ضوئية ويخدم بها أكثر من مره مائة عامل من العاملين بالقطاع السياحى لنجاح حفل الكريسماس، مضيفا أن آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حرصوا على قضاء أجازة الكريسماس بشواطئ الغردقة حيث الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر.

ولفت إلى أن فنادق الغردقة استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب خلال الساعات القليلة الماضية عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا لقضاء احتفالات الكريسماس على شواطئ الغردقة المدينة الساحرة.