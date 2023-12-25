كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

قالت الدكتور شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك أن الفشار من الأصناف الغذائية التي لها فوائد عديدة ولكنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل حمض الفوليك والذي يساعد على جعل الجسم يمتص العناصر الغذائية بشكل أكبر

لابد أن نعرف أضراره فاأغلب أضرار الفشار تتركز في طريقة إعداده والإضافات التي يتم اضافتها له .

إعداد الفشار بكميات زيوت كبيرة خاصة الزيوت المهدرجة التي تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والأمراض انتيجة إستهلاك تلك الكميات من الزيوت ، لذا يفضل اعداده بملعقة واحدة من الزيت ، ويمكن استعمال الماكينات الجديدة التي تعد الفشار باستخدام الهواء الساخن فقط والتي تباع في الأسواق بأسعار مناسبة للجميع .

استهلاك الفشار الجاهز المعبأ له أضراره على الصحة خاصة للأطفال الذين يقبلون على تناوله ، فالفشار المعبأ عليه مواد حافظة ونكهات صناعية يضر الجسم ، كما أن استهلاك الفشار الملون الذي يحتوي على صبغات وملونات كالمتبع في حفلات سبوع المواليد يؤذي الجسم لمجهولية مصدر تلك الصبغات وضررها على الصحة.

لا يجب اعداد الفشار في الميكرويڤ باستخدام الأكياس البلاستيكية ، أو الأواني البلاستيكية غير المخصصة للميكرويڤ ، بل يمكن إعداده في أواني البورسلين التي لا تتفاعل مع الغذاء .

أكياس ذرة الفشار المخصصة للإعداد في الميكرويڤ تحتوي على المركبات المشبعة بالفلور وهي مركبات تقاوم الشحوم، مما يجعلها مثالية لمنع تسرب الزيت من أكياس الفشار، وتتعرض هذه المركبات للتحلل عند تعرضّها للحرارة، فتتحول إلى حامض البيرفلوروكتانيك الذي يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان، والعديد من المشاكل الصحيّة ، مثل نقص الانتباه وفرط الحركة الذي تعاني منه أغلب الأمهات مع أطفالهم ، ومشاكل الغدة الدرقية.

كما أن إستنشاق الغازات المنبعثة من تلك الاكياس الجاهزة أثناء تسخين الفشار فيها تتسبب في أضرار للرئة وأمراض الشعب الهوائية .

إستهلاك كميات كبيرة من الفشار المضاف له الملح أو السكر أوإضافة الكراميل بكثافة يشكل ضررا على الجسم ويتسبب في السمنة .

الخلاصة :

الفشار كنز من الفوائد للجسم بشرط اعداده في المنزل بملعقة واحدة من الزيت والابتعاد عن الفشار الملون والمضاف له نكهات صناعية وألوان ضارة ومعرض لسوء التخزين والعرض في الشمس والحرارة .