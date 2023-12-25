أهمية العمل في محاضرة تثقيفية للنشء بقصر ثقافة بئر العبد

نظم قصر ثقافة بئر العبد محافظة شمال سيناء، محاضرة تثقيفية للنشء بأحد التجمعات السكنية لمركز ومدينة بئر العبد ، بعنوان “ أهمية العمل”، ذلك ضمن البرنامج الفنى والثقافى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف أشرف المشرحانى مدير عام الفرع، إشراف عام أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى .

الحث على العمل:

حاضر في الندوة محمود عيد ، تحدث عن العمل وأهميته وذكر أن الدين حثنا على العمل وسرد قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي "ص" وقال له اذهب فاحتطب وبيع الحطب.

وأعطى دلالة ، على ضرورة أن يأكل الإنسان من عمل يده ليكون شخصاً فاعلاً في المجتمع نافعا لبلده ووطنه.

وحرص المحاضر أن يكون للإنسان هدف في حياته يحقق من خلاله طموحاته بمزيد من الجهد والعمل الدؤوب للوصول إلى هدفه.

أعد الندوة ابراهيم القطاوى، متابعة عبدالسميع نوفل مدير القصر.