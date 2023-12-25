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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء

تطعيم الأطفال بقرى
تطعيم الأطفال بقرى سيناء

 
أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة بشمال سيناء  عن استمرار عمل الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الإثنين لليوم الثاني على التوالي ، في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات وتستمر لمدة 4ايام .

 

512 فرقة :


و قال إن المستهدف 58853 طفلا، ويشارك في عملية التطعيم 512 فرقة تجوب انحاء المحافظة،  حيث تم توفير التطعيم في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.


وناشد المواطنين بتطعيم أبنائهم للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء اية فيروس قادم من دول الجوار التي يوجد بها المرض.

واكد  الدكتور أسامة سالم  مدير إدارة الطب الوقائى في اجتماعه المسائي لمشرفي وزارة الصحة ومشرفي الإدارات الصحية ومديرية الصحة  ان الفرق تتنقل بكافة الأماكن داخل المدن وقرى المحافظة، مع تنقل فرق التوعية بالحملة  ودعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم، لافتا أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض.

من جانبه أكد الدكتور سمير الدميري  المدير التنفيذي  للبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة، إن التطعيم في جميع الوحدات والمراكز  ومن منزل إلى منزل ، وأنه ليست له أى آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة  عن نقطتين على اللسان، وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين. 

وأشار  الدكتور منيع إسماعيل  المشرف المركزي للحملة،  إلي  تواجد فريق من المشرفين بوزارة الصحة يعمل جنب الي جنب مع فريق المحافظة لتذليل اي عقبات والوصول إلى تطعيم كل طفل على أرض المحافظة، مؤكدا أن التطعيم مجانا ، وبدون أي مقابل .


بدوره، قال الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والاعلام الصحي انه تم تنفيذ خطة إعلامية مشتركة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال .


وأكد فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه يتم الإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة ، وسبق مخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة.

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متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقرى الحسنة في شمال سيناء

سيناء حملة التطعيم مرض شلل الاطفال

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