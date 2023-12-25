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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

533 مليون جنيه مقترح الخطة الاستثمارية بشمال سيناء للعام المالي الجديد

اجتماع لمناقشة مقترح
اجتماع لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية بسيناء

قال اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2024/2025 يبلغ 533 مليون و120 ألف جنيه.
وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن، بالإضافة إلي المهندس ناجي محمد، رئيس جهاز تعمير سيناء، صبحيه أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أن نصيب ديوان عام المحافظة من مقترح الخطة الاستثمارية يبلغ 266.5 مليون جنيه.

 

مقترح الخطة :


وأشار المحافظ إلي أن نصيب مركز العريش من مقترح الخطة الاستثمارية يبلغ 104.7 مليون جنيه، ونصيب مركز بئر العبد، 53 مليون جنيه، ونصيب مركز الحسنة، 10.7 مليون جنيه، ونصيب مركز نخل 9.8 مليون جنيه، ونصيب مركز الشيخ زويد 43.5 مليون جنيه، ونصيب مركز رفح 44.6 مليون جنيه.
وأكد المحافظ علي أن اجمالي الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2023/2024 تبلغ 435.6 مليون جنيه، حيث تم اتاحة المرحلة الاولي من بنك الاستثمار القومي بقيمة 133 مليون جنيه.
وجه المحافظ علي سرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من الخطة الاستثمارية للمحافظة في مختلف مدن المحافظة في التوقيتات المحددة وطبقًا للجدول الزمني المقرر.
وأضافت صبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، إلي أن الاعتمادات المخصصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2023/2024 للديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 180 مليون جنيه للديوان العام، مبلغ 113 مليون جنيه للعريش، مبلغ 44.8 مليون جنيه لبئر العبد، مبلغ 35.5 مليون جنيه للشيخ زويد، مبلغ 3 مليون لرفح، مبلغ 28.8 مليون جنيه للحسنة، ومبلغ 12.7 مليون جنيه لنخل.

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