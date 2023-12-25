التاريخ السري لـ فلاديمير بوتين.. في كتاب القيصر لـ طاهر المعتز بالله

أعلن الكاتب طاهر المعتز بالله عن إصدار كتابه الجديد "القيصر: التاريخ السري لفلاديمير بوتين"، والذي يتناول سيرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (1952) بشكل مفصَّل، منذ طفولته وبداياته ورحلته في عوالم المخابرات والسياسة، وأيضاً سقوط الاتحاد السوفيتي ورحلة صعود روسيا مرة أخرى بعد التفكك.

الكتاب يستند إلى أبحاث تاريخية وسياسية موسعة، ويقدِّم قراءة شاملة لحياة بوتين، منذ طفولته في مدينة سانت بطرسبرج، وحتى توليه السلطة في روسيا. ومن المقرر أن يُطرح على منصة Storytel للكتب الصوتية، يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023.



سيرة بوتين عبر تاريخ الأمة الروسية



يتناول الكتاب بعمق وتفصيل تاريخ الأمة الروسية وتأثيرها على الساحة العالمية، ويقدِّم نظرة شاملة على الحقب التاريخية المتعددة، بدءًا من الفترة اليونانية القديمة وصولاً إلى روسيا الحديثة، مروراً بصراعات الحكم والسيطرة على الأراضي الروسية.

ويكشف الكتاب أيضاً عن تأثير جنكيز خان والمغول على هذه البقعة من الأرض، وكيف تركت فرنسا ونابليون بونابرت بصمتهما في تاريخ روسيا.

ويركز على فهم تفاصيل الثورة البلشيفية ودور روسيا في الحربين العالميتين، بالإضافة إلى الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

ويتطرق الكتاب أيضاً إلى أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي والتحديات التي واجهت روسيا بعد انهياره، بالإضافة إلى الصراعات المستمرة مع تمدد حلف الناتو وتأثير ثورات الربيع العربي على المشهد السياسي الروسي.

«بوتين هو الرجل الأقوى في التاريخ الحديث»

وأكد طاهر المعتز بالله، في بيان، أن الكتاب محاولة لتقديم قراءة جديدة لشخصية بوتين، بعيدًا عن الصور النمطية التي تروَّج له في وسائل الإعلام الغربية، ساعيا إلى فهم دوافع تصرفاته، وتأثيره على مستقبل روسيا



وفيما يتعلق باختيار شخصية "بوتين" من بين زعماء الأمة الروسية، يشير "المعتز بالله" إلى أن صعود بوتين من خلال خدمته في مجال المخابرات السرية أضفى على حكايته طابعًا فريدًا يكشف الكثير عن ما يدور في الخفاء.

ويرى أن نجاح بوتين في كشف الأقنعة التي يرتديها خصومه باسم الحرية والديموقراطية يجعل من حكايته لحظة فارقة.

ويركز "المعتز بالله" على رؤية بوتين الاستراتيجية، حيث استطاع أن يعيد روسيا إلى المشهد الدولي ويمكّنها من المشاركة بفعالية في سباق القمة العالمية.

ويضيف: "نستطيع بسهولة أن نقول إن حكاية بوتين لا تقتصر على كونها حكاية زعيم روسي، بل هي حكاية الرجل الأقوى في التاريخ الحديث".



نشأة في أتون الحرب

يقع كتاب "القيصر" في قرابة 50 فصلا، سجلها طاهر المعتز بالله في نحو 20 ساعة صوتية، تبدأ فصولها الأولى بأحداث الحرب العالمية الثانية، والرجوع إلى والدي فلاديمير ومعاصرتهما حصار بلجراد، وقت غزو الزعيم النازي أدولف هتلر (1889- 1945) الاتحاد السوفيتي، وكيف أثَّرت تلك الأحداث في شخصية الابن، وعززت لديه قيم التضحية والموت من أجل الوطن، كما علمته أن لغة القوة لا تعرف سوى القوة، وأن جوزيف ستالين (1878- 1953) كان هو الوحيد القادر على إيقاف هتلر.



ويشير مؤلف كتاب "القيصر" إلى أن هدفه الرئيسي من عمله، يتمثّل في توجيه المستمع نحو مستوى أعلى من الفهم للأحداث العالمية التي قد تؤثِّر في حياته الشخصية دون أن يكون على دراية بها، عبر رحلة بحثيّة يتعاطف فيها مع شخصية بوتين أحياناً ويغضب منه أحياناً أخرى.

كتاب استثنائي على Storytel

من جهتها، تؤكد ياسمين جريصاتي، مديرة المحتوى في منصة Storytel، حماسها البالغ لإصدار كتاب "القيصر"، الذي ألفه طاهر المعتز بالله، مشيرة إلى التعاون الطويل بين المعتز بالله وStorytel على مدى سنوات، لكنها ترى أن هذا الكتاب يبرز بشكل استثنائي.

وتضيف: "الكتاب يظهر شغف طاهر بالبحث وجمع المعلومات الدقيقة، حيث قام بعمل ضخم في هذا السياق. وكان لديه الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام، وقررنا إصداره ككتاب مستقل بدلاً من إدراجه في سلسلة (الدحيحة) الناجحة، التي يشارك في كتابتها معنا".

وفيما يتعلق بأسلوب كتاب "القيصر"، تشير جريصاتي إلى أن السمة المميزة لأسلوب طاهر المعتز بالله تظل حاضرة، حيث يستخدم اللغة المصرية المحكية. وعلى الرغم من الجدية في البحث، يظل المعتز بالله وفياً لأسلوبه الفكاهي والذكي، مما يجعل الكتاب الصوتي ممتعًا ومثيرًا.

وتختم جريصاتي بالقول: "إن هذا الكتاب يشكل قراءة مثيرة لأي شخص مهتم بتاريخ العالم أو الأحداث الراهنة أو الشؤون السياسية أو حتى الشخصيات البارزة. إنه عمل غني بالمعلومات، يتناسب مع رؤية Storytel فيما يتعلق بالجودة والترفيه".

مَن هو طاهر المعتز بالله؟

طاهر المعتز بالله هو كاتب وباحث مصري أصدر دراسة مميزة حول مفاوضات النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، والتي نالت إعجاب العديد من الخبراء ويتم تدريسها للطلبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأمريكية. ولاقت هذه الدراسة تقديراً على الصعيدين الوطني والعالمي، وحظيت باهتمام كبير.

وألَّف طاهر المعتز بالله كتبًا متنوعة منها "الحركة الطلابية في الجامعة الأمريكية" وكتاب "الدحيح.. ما وراء الكواليس"، وكتاب "الدحيحة.. الأميرة ديانا"، وشارك بفعالية في كتابة برنامجي "الدحيح"، و"متحف الدحيح" لأحمد الغندور، بالإضافة إلى تأليف سلسلة "الدحيحة" للكتب الصوتية على منصة Storytel.

وحصل المعتز بالله على جائزة أحمد زويل للتفوق في العلوم والتكنولوجيا عام 2014، ونال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد في عام 2022، مما يبرز تفوقه الأكاديمي وتميزه في عدة مجالات.