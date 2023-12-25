محافظ بني سويف يُكرّم "عم راضي" رئيس العُمال بالديوان العام لبلوغه المعاش

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، "راضي حسن أحمد" رئيس عمال الخدمات المعاونة بإدارة الشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة، لبلوغه السن القانوني للمعاش، وأهداه شهادة تقدير نظراً لتميزه وتفانيه في العمل طوال فترة عمله بالديوان العام التي تجاوزت 40 عاماً منذ تعيينه عام 1983، وكان مثالاً للعامل المتميز والمجتهد .



من جهته أعرب "حسن" عن بالغ سعادته واعتزازه بتكريم المحافظ له في ختام حياته العملية،التي قضى منها نحو 25 عاماً ضمن العاملين بمكتب المحافظ، عاصر خلالها 14 محافظاً سابقاً و6 سكرتير عموم و4 سكرتير عموم مساعدين، قبل أن ينتقل للعمل بإدارة الشؤون الإدارية طوال 15 سنة رئيساً للعمال بالديوان العام لتنتهى خدمته بنهاية عام 2023.

كما عبر رئيس عمال الديوان العام عن امتنانه للمحافظ د.محمد هاني غنيم على هذا التكريم ، الذي يمثل له الكثير على الجانب الإنساني والشخصي، خصوصا وأن المحافظ لا يتوانى عن تكريم المخلصين في العمل على اختلاف درجاتهم الوظيفية ، وهو تقليد جديد لم تعهده المحافظة كثيراً ، حيث كان التكريم في معظمه لأصحاب المناصب القيادية العليا.