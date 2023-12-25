محافظ القليوبية يشيد بمبادرة المنافذ المتنقلة والسيارات المتحركة للنائب مجاهد نصار

شهد اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية ، والنائب مجاهد نصار ، أمس ، الأحد ، انطلاق فعاليات المعرض الدائم لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية ، المقام بشارع المزرعة بحي شرق شبرا ، برعاية النائب مجاهد نصار ، والحاج عادل أبو الخير ، وياسمين عادل أبو ، رئيس مجلس إدارة شركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية.

يأتي ذلك في إطار تطبيق مبادرةالرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالتنسيق مع مديرية التموين لطرح كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية ، وتحت رعاية النائب مجاهد نصار ، وشركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية

يأتي المعرض الدائم لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بالتنسيق مع مديرية التموين لطرح كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين



أشاد اللواء عبد الحميد الهجان ، بمبادرة المنافذ المتنقلة والسيارات المتحركة للنائب مجاهد نصار و شركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية لتخفيض الأسعار بشبرا الخيمة ، و توفير منافذ وسيارات محملة بأطنان من السكر بسعر ٢٧ جنيه للكيلو ، بجوار حي شرق شبرا الخيمة و بهتيم والشبراوي ، والمرجوشي ومنطقة أبو العلا كساب وعزبة ناصر وعزبة الصعايدة والقطاوي وعزبة عبد الكريم نصر بشرق شبرا الخيمة لتوفير احتياجات المواطنين من السكر بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بشكل دائم للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع التجار والممارسات الاحتكارية

وتوافد المواطنون على منافذ وسيارات مبادرة تخفيض الأسعار التي نفذها النائب مجاهد نصار لشراء احتياجاتهم من السكر مخفض السعر في مبادرة النائب مجاهد نصار لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية للتجار

وقال النائب مجاهد نصار أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لعمل توازن في الأسواق المحلية وخفض الأسعار لمراعاة محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة ثبت نجاحها في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لعمل توازن في الأسواق المحلية وخفض الأسعار لمراعاة محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين ، موجهاً التحية لمحافظ القليوبية على متابعته المستمرة لكافة المعارض المقامة بمحافظة القليوبية

وقال الإعلامي زين العابدين رشدي ، المنسق العام للمبادرة أن المعرض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية ، ويوفر السكر بكميات كبيرة في كافة أنحاء شبرا الخيمة برعاية النائب مجاهد نصار وياسمين عادل أبو الخير ، رئيس مجلس إدارة شركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية

من جانبها ، أشارت ياسمين عادل أبو الخير ، رئيس مجلس إدارة شركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية وكيل سايلو فودز أن منافذ بيع متنقلة " سيارات" محملة بالسكر الأساسية والإستراتيجية من السكر يتم طرحها برعاية النائب مجاهد نصار وتوزيعها بأسعار مخفضة على المواطنين بكافة أنحاء مدينة شبرا الخيمة تحت إشراف مفتشي التموين والتنسيق مع مديرية التموين بالقليوبية

جاءت زيارة محافظ القليوبية لمعارض ومنافذ النائب مجاهد نصار وشركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية لمبادرة تخفيض السلع الغذائية الأساسية بحضور الدكتور سمير حماد ، نائب محافظ القليوبية ، والمهندس هيثم الدسوقي ، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ، واللواء أحمد أنور ، رئيس حي غرب شبرا الخيمة ، وسيدة الأعمال ياسمين أبو الخير ، والحاج عادل أبو الخير، والدكتور إيهاب الشرقاوي ، مدير إدارة تموين غرب شبرا الخيمة

النائب مجاهد نصار

النائب مجاهد نصار

النائب مجاهد نصار

النائب مجاهد نصار

النائب مجاهد نصار

النائب مجاهد نصار

النائب مجاهد نصار

النائب مجاهد نصار

النائب مجاهد نصار

النائب مجاهد نصار

النائب مجاهد نصار