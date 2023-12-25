حصاد 2023 | سيارات ظهرت خلال 2023 ولن تتواجد في 2024

توافر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من السيارات الجديدة المعرضة للبيع ، وتواجده تلك السيارات بعد استمرار الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالمياً ، والتي كان من ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

وبالتالي هناك الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ظهرة في سوق السيارات المصري ، ولكن مع قدوم عام 2024 لن تتواجد العديد من هذه السيارات بنسخها القديمة وسيتم طرح نسخ جديدة منها .

1- بي إم دبليو الفئة الخامسة موديل 2023 :

بي إم دبليو الفئة الخامسة موديل 2023

قدمت سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة الكهربائية داخل سوق السيارات المصري لأول مرة في شهر مايو الماضي ، وتعطي قوة تصل الي 517 حصان، أما بالنسبة الي النسخة التي تعمل بمحركات احتراق فتم تقديم نسختها البنزين التي تنتج قوة 208 حصان، وخلال عام 2024 سيتم تقديم السيارة بـ تقنية مايلد هايبرد التي تنتج قوة قوة 48 فولت.

2- ميني كانتري مان موديل 2023 :

ميني كانتري مان موديل 2023

ظهرة ميني كانتري مان خلال عام 2023 في السوق المصري بـ جيلها الثالث ، وتنتج قوة تصل الي 313 حصان ، ويوجد منها نسخة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التي تنتج قوة 170 حصان .

3- بيجو 3008 موديل 2023 :

بيجو 3008 موديل 2023

تواجدت سيارة بيجو 3008 الكهربائية بالكامل في السوق المصري في شهر سبتمبر الماضي، وتخرج قوة 320 حصان، وأيضا يمكنها قطع مسافة تصل الي 700 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، وسيتم طرح السيارة في عام 2024 بنسخة هجين وبنزين .

4- فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 :

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

كشفت شركة فلوكس فاجن عن سيارتها الجديدة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 خلال العام الجاري ، وظهرة في جيلها الثالث ، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي تيربو ، وتخرج قوة تصل الي 148 حصان .

5- سكودا كودياك موديل 2023 :

سكودا كودياك موديل 2023

توافر الجيل الثاني من سيارة سكودا كودياك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري في شهر أكتوبر الماضي ، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 204 حصان .

6- سكودا سوبيرب موديل 2023 :

سكودا سوبيرب موديل 2023

كشفت سكودا عن جيل سوبيرب الرابع في نوفمبر الماضي ، وتستمد سوبيرب قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، وتعطي قوة تصل الي 150 حصان ، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك .