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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الوكيل يبحث فرص مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع الوفد التجاري الليبي الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة محمد الرعيض رئيس اتحاد الغرف الليبية فرص التعاون بين الجانبين ومساهمة الشركات المصرية في اعادة اعمار ليبيا، شهد اللقاء محمد صالح الساعدي قنصل ليبيا بالاسكندرية وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ومحمد سمير الملحق الدبلوماسي بالخارجية المصرية، وعددا من رجال الأعمال الليبيين.


وقد وجه الجانب الليبي الدعوة لاتحاد الغرف المصرية لزيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة للتعرف علي احتياجات السوق الليبية من كافة السلع والخدمات والتي تسهم في اعادة الاعمار، وقد وعد الوكيل بتلبية الدعوة في اقرب وقت ممكن.


وكان الوفد الليبي قد اعرب عن ثقته في ان الجانب المصري يسعي الي تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام مع ليبيا، وان رجال الاعمال الليبيين يفضلون التعامل مع الشركات المصرية والتي تحظي بكل ترحيب علي كافة المستويات بالسوق الليبية. معربين عن املهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

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ووعد الجانب الليبي العمل علي حل مشكلة مستحقات الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات، مؤكدين علي اهمية تيسيير اجراءات انتقال السلع والافراد  بين البلدين، مشيرين في هذا الصدد الي التكدس الكبير لسيارات النقل امام معبر السلوم والتي قد تصل فترة الافراج عن البضائع الي اسبوعين اواكثر مما يؤثر بالسلب علي سيولة حركة التجارة، وارتفاع تكاليف نولون الشحن، مما اثرمؤخرا في تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة ملحوظة تصل الي 30%، مطالبين بتخصيص معبر لسيارات النقل بعيدا عن معبر الافراد، وتيسيير الاجراءات الامنية، مقترحين في هذا الصدد تخصيص معبر سيوة لهذا الغرض. وقال اعضاء الوفد ان قرب المسافة بين مصر وليبيا وسرعة الافراج عن البضائع هي احد المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر، ويجب العمل علي الاستفادة من هذه الميزة والعمل علي تنميتها.


وفي ختام اللقاء اهدي صالح العبيدي رئيس غرفة بنغازي درع الغرفة للسيد احمد الوكيل تقديرا لدورة في العمل علي تيسيير التجارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا.

 

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