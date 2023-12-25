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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس فتحي وأصيل هميم في مصر للمشاركة بحفلات السنة الجديدة

صدى البلد

في أجواء مليئة بالافراح، وبمناسبة  أعياد الميلاد والعام الجديد، يحيي نجوم الخليج بلقيس فتحي اصيل هميم والفنان دحوم الطلاسي حفل مميزة في ليلة رأس السنة .

واختار الثلاثي مصر للاحتفال بالعام الجديد وتحديدا باحدي فنادق القاهرة يوم ٣١ ديسمبر ليقدموا وجبة غنائية متكاملة تجمع بين الاصالة والحداثة لجمهورهم المتنوع من مصر والخليج .

وتعتبر هذه الحفلة هي الاولي لبلقيس في مصر بعد نجاح أغنيتها "الف روح " التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي، كما تعتبر الحفل هي الاولي للفنان السعودي دحوم الطلاسي  في مصر ليلة راس السنة.

وشاركت النجمة بلقيس فتحي متابعيها، صورة جديدة عبر خاصية “استوري” حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة وغير متوقعة.

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي 

وظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الموف الفاتح، وبأكمام طويلة، وتتوسطه أزرار من الأمام، وبفتحة من الأسفل تكشف عن ساقيها، ويتوسطه حزام من نفس خامة ولون الفستان.

كما ظهرت بلقيس فتحي بباروكة قصيرة باللون الأصفر الثلجي، بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من جمال ملامحها.

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ترابية، واختارت الكمشيري القاتم للشفاه، مع وضع الكحل، والماسكرا، والآي لاينر والأي شادو بطريقة السموكي لتبرز من جمال عينيها.

وتزينت بلقيس فتحي بإكسسوارات بسيطة؛ فقد اختارت قرطين من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

إطلالة بلقيس فتحي أصيل هميم النجمة بلقيس فتحي تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي

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