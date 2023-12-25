مرخص من وزارة الصحة| أخصائية تغذية: كورس الأناسيليوم آمن على جميع الأعمار| فيديو

قالت نورهان عاطف، أخصائية التغذية العلاجية، إن كورس الأناسيليوم يساعد على حرق الدهون بشكل كبير، عن طريق كبسولات يتم تناولها، تملأ المعدة بنسبة 70%، مما يزيد الشعور بالشبع.



كورس الاناسيليوم عبارة عن أعشاب طبيعية



وأضافت “نورهان عاطف”، خلال لقائها ببرنامج "مطبخ البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كورس الأناسيليوم مصرح من وزارة الصحة، مضيفة أن كورس الأناسيليوم أمن لجميع الأعمار من 12 عام وحتى 85 عاماً.

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس الاناسيليوم عبارة عن أعشاب طبيعية ، منها قشو السيليوم، الجارسينينا و القهوة الخضراء.