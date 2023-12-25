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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد مدى جودة المنتجات بوحدة المخبوزات بكلية الزراعة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وحدة المخبوزات التابعة لمركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة رافقه  خلال الجولة الدكتور محمد علي شطا عميد الكلية و  الدكتور متولي محمد أبو سريع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الأستاذ الدكتور شادي محمد الشهاوي مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية وسماء محمد ممدوح المدير الإداري للوحدة.


وذلك في إطار جهود الجامعةلمتابعة آليات سير العمل بالوحدة والاطمئنان على جودة المنتجات التي يقدمها المركز للمدن والمستشفيات الجامعية حيث شاهد دورة إنتاج المخبز الآلى ، وشدد خلال الجولة على جودة المنتجات والرقابة المستمرة وتوافر احتياطات آمنة وبمستوى عال من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج. 


وأشار رئيس الجامعة  إلى أهمية دور كلية الزراعة  الإنتاجى والبحثى والتى يمتد دورها لخدمة منتسبى الجامعة والمجتمع المحيط من خلال ما تضمه من وحدات إنتاجية متنوعة ومعامل بحثية تهدف للتحسين المستمر لكافة المنتجات وفق أسس علمية وبحثية.
حيث أكد على حرص إدارة الجامعة على الدعم والتطوير الدائم لها مع توفير كافة سبل الدعم المالى واللوجستى من أجل الحفاظ على ريادة الكلية ورسالتها وزيادة قدراتها الإنتاجية .

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