قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

كلف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق، بالتواصل مع الجهاز الطبي لفريق مودرن فيوتشر، للوقوف على تفاصيل الإصابة، التي تعرض لها عمر كمال عبد الواحد خلال مران فريقه أمس الأحد، استعدادا لمباراته اليوم أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري المقامة بالإمارات.



وطلب البرتغالي روي فيتوريا من طبيب المنتخب إعداد تقرير طبي واف عن إصابة اللاعب عمر كمال، لحسم مصيره من القائمة النهائية للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا، المقرر انطلاقها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.



أعلن الإعلامي أحمد حسن عن إصابة نجم منتخب مصر ونادي فيوتشر عمر كمال عبدالواحد واحتمالية غيابه عن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في يناير المقبل.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إصابة عمر كمال عبد الواحد خلال مران أمس وأكدت الفحوصات والأشعة التي خضع لها اليوم إصابته بمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية مما تسبب في خروجه من بطولة السوبر واحتمالية غيابه عن أمم أفريقيا".