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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يصدم جماهير المنتخب المصري بسبب غياب هذا النجم

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن إصابة نجم منتخب مصر ونادي فيوتشر عمر كمال عبدالواحد واحتمالية غيابه عن بطولة كأس الامم الافريقية المقرر انطلاقها في يناير المقبل.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على نموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إصابة عمر كمال عبد الواحد خلال مران أمس واكدت الفحوصات والأشعة التي خضع لها اليوم إصابته بمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية مما تسبب في خروجه من بطولة السوبر واحتمالية غيابه عن أمم افريفيا".


كان البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز اليوم بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، احمد عاطف ، عمر السعيد

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