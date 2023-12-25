لمصلحة المنتخب.. خالد بيومي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الأهلي

علق الناقد الرياضي خالد بيومي، علي قرار اتحاد الكرة، برفض طلب النادي الأهلي تأجيل بطولة السوبر المصري لمدة يوم واحد.

وقال بيومي في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "كان على اتحاد الكرة تلبية طلب الأهلي ليس من أجل الفريق فقط لكن لمصلحة منتخب مصر الذي يعتمد على لاعبي الأهلي بشكل كبير ومقبل على بطولة كبيرة هي كأس الأمم الإفريقية وبالتالي لاعبوه سيكونوا مرهقين بسبب توابع المباريات".

وتابع: "الأهلي الوحيد الذي يكمل البطولات حتى نهايتها وبالتالي لاعبوه يحتاجون للراحة والأمر في صالح المنتخب المصري قبل أن يكون لصالحه".

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.