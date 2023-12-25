سلامتك تهمنا تصل الشرقية لنشر ثقافة "الأمان" بالمنشآت التعليمية

استأنفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل إطلاق مبادرة: "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بالشرقية، وذلك بمسرح المدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق، بحضور 100 من ممثلي الإدارات التعليمية والمدرسين والطلاب تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

تهدف المبادرة التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت على مستوى المنشآت التعليمية بالمحافظة تحت شعار "أتعلم السلامة"، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم الفني بالشرقية، وتضمنت فعاليات المبادرة تقديم عدة محاضرات وأبحاث وجلسات علمية متخصصة وتوضيح ما تقدمه المديرية من خدمات للمنشآت وفقاً لأحكام القانون لتوفير بيئة عمل آمنة يتم الحفاظ فيها على العمال والممتلكات والمترددين.

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير المديرية، أن تلك المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت التعليمية لحماية العمال والطلاب والمنشآت من المخاطر المختلفة وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة شهدت مشاركة محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ومحمد رمضان وكيل الوزراة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، ووجيه متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية، والدكتور حمدي ربيع مدير الثقافة العمالية ومعهد السلامة والصحة المهنية بالشرقية، ومسئولي السلامة بمديرية العمل بالشرقية وإدارة الأزمات والكوارث بمديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية وأطقم التدريس.

كما تم عرض خطة الإخلاء من إحدى الطالبات بمدرسة الزقازيق الفنية بنات، وكلمة للمهندسة رحاب عبد الحميد مدير إدارة السلامة بالمديرية استعرضت إنجازات المديرية والندوات والملتقيات التي تم تنفيذها وشرح لأهداف المبادرة، وكلمة المهندسة إيمان محمد كمال استشاري السلامة بمديرية العمل تناولت فيها شرح لهدف الملتقى والذي يعد انطلاقة جديدة لسلسلة من الندوات المتخصصة لنشر ثقافة السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة في القطاع المنشآت التعليمية.

أِشار مدير المديرية إلى أن المبادرة تناولت عدة محاضرات، قدم المحاضرة الأولى منها المهندس إسلام حمدى من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن خطة الطوارئ والإخلاء في المدارس وأهميتها في الحفاظ على العنصر البشري والمنشآت.

والمحاضرة الثانية للكيميائي محمد حسن من الإدارة المركزية للسلامة وتأمين بيئة العمل بعنوان: التشريعات وتشكيل لجان السلامة والأجهزة الوظيفية، واستعراض نشاط تفاعلي بعنوان (ثقافة السلامة أسلوب حياة) إعداد وتنفيذ المهندسة إيمان محمد كمال استشاري السلامة بالمديرية ويشاركها في تقديمه طالبات مدرسة الزقازيق الفنية بنات تناول عرض لمفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها في كافة مجالات الحياة اليومية باعتبارها أسلوب حياة وكيفية تحقيق السلامة المهنية بالمنشآت التعليمية.

وفي الختام تم إهداء الدروع وشهادات التقدير للمشاركين فى أعمال المبادرة.

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