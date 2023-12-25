بوتين يجهز مفاجأة لجنوده بعد سيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا بأوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن القوات المشاركة في السيطرة على منطقة مارينكا في دونيتسك، يستحقون جوائز الدولة، وأمر بإعداد مقترحات لمكافأة جميع أولئك الذين تميزوا.

وحسب وسائل إعلام روسية، قال بوتين، في اجتماع مع وزير الدفاع، سيرجي شويجو: "أعلم أن جنودنا قاتلوا بأقصى درجات الكرامة ويستحقون بالتأكيد جوائز الدولة.. يرجى تقديم عرض لكل شخص تعتبرونه الأكثر تميزا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الروسي، السيطرة علي مدينة مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن السيطرة على المدينة ستجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح شويجو، أنه خلال معارك مارينكا، تميز قوات الفرقة 150 الشهيرة بشكل خاص.