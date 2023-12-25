نشر ثقافة "السلامة" لـ 47 طالبا بمدارس المنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ندوتين للتوعية فى إطار مبادرة: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المجال التعليمي داخل المحافظة، وذلك بحضور 47 من العاملين والطلاب بمدرستى الثانوية العامة القديمة والحديثة بمغاغة، ومدرسة الإعدادية بنات بمطاى.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية والمكاتب التابعة لها بمركز مطاي ومغاغة، للتوعية بأساليب واشتراطات السلامة التى حددها القانون لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة فى بيئة العمل، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير المديرية، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاعات المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعنصر البشري والحفاظ على الممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وأضافت مدير المديرية أن الندوات تناولت شرح عدة موضوعات منها مقدمة عن السلامة والصحة المهنية تعريفها وأهدافها ومجالاتها، وأجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية، مخاطر بيئة العمل، وخطة الطوارئ والإخلاء، ومخاطر الحريق، ألقاها الكيميائية زيناهم محمد مفتشة بمكتب السلامة والصحة المهنية بمغاغة، والكيميائي محمد شفيق مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بمطاى، كما جرى الرد على أسئلة واستفسارات المشاركين حول موضوعات الندوات.

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