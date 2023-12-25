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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان يوسف تبدأ تصوير بـ 100 وش مع سمية الخشاب

الفنانة إيمان يوسف
الفنانة إيمان يوسف

بدأت الفنانة إيمان يوسف تصوير مشاهد دورها في مسلسل “بـ 100 وش” أمام الفنانة سمية الخشاب، وهو من اخراج ابرام نشات وتاليف محمود حمدان.

و‏بدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير مسلسل بميت راجل والذي تخوض به الماراثون الرمضاني 2024.
 

الفنانة إيمان يوسف

كانت الفنانة إيمان يوسف وقعت مسلسل “تيتا زوزو” والذى تقوم ببطولته إسعاد يونس ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد عبد العزيز. 

يعد مسلسل “تيتا زوزو” بمثابة عودة جديدة للفنانة إسعاد يونس بعد غياب عن الساحة الفنية حيث عادت الى التمثيل من خلال فيلم “200 جنيه" مع المؤلف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وكانت شاركت إسعاد يونس فى مسلسل “كامل العدد” العام الماضى والذى عرض فى رمضان وقامت ببطولته دينا الشربينى وشريف سلامة.

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