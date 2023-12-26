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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فى إطار دورها المجتمعي..

البترول تفتتح وحدة الموجات الصوتية للقلب بمستشفى رأس غارب التخصصي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد مستشفى رأس غارب التخصصي، افتتاح وحدة الموجات الصوتية للقلب، وذلك بعد تجديدها بالكامل بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيناب سيبترول التشيلية ، فى إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية الموحدة لقطاع البترول والتى تضافر فيها الجهود بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية العاملة تحت مظلة قطاع البترول.

جاء ذلك بحضور مسئولى المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء أ ح وجيه السيد رزق – قائد القطاع العسكرى لخليج السويس، ودينيس أبو دينين مدير عام شركة ايناب سيبترول فرع مصر.

وقد قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتعاون مع شركة ايناب سيبترول بإعداد تقييم للاحتياجات الطبية بمستشفى رأس غارب التخصصي لتقديم الدعم المناسب وأظهرت نتائج التقييم عدم وجود جهاز موجات فوق صوتية على القلب بالمستشفى والمدينة ككل وأن أقرب مكان يوجد به جهاز هو مستشفيات مدينة الغردقة على بعد 150 كيلو متر، وبناءً عليه تم توفير الجهاز المطلوب وإجراء تجديد شامل للوحدة بما يضمن توفير أفضل خدمة للمرضى من أهالي مدينة رأس غارب.

وقالت دينيس أبو دينين "نحن فخورون جدًا بهذا التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية" مشيرة إلى أن هذه المساهمة تأتى فى خدمة مدينة رأس غارب والتى تقع بالقرب من امتياز غرب عامر الذي قامت إيناب سبترول بتشغيله حديثًاً.

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