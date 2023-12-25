طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو في الدوري.. غداً

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فاركو غداً الثلاثاء، في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وضمت قائمة زعيم الثغر كل من المهدي سليمان ، وعمر صلاح ، وإسلام ابو سليمة ، وهشام صلاح ، وسيف تقا ، وكريم الديب ، ومحمود شبانة ، وأحمد غنيم ، وعمرو صالح ، وناصر ناصر ، وخالد الغندور ، وعبد الغني محمد ، ورجب عمران ، وعمر الوحش ، ومورو ساليفو ، وأحمد عيد ، وبنيجامين بواتينج ، وبيكالي اوبامي ، وأحمد عادل ميسي ، ومابولولو.



وعقد العشري جلسات مكثفة مع اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل تهيئتهم للمباراة وإشعارهم بمدى أهميتها في ظل رغبة زعيم الثغر في تجميع أكبر عدد من النقاط خلال الدور الأول.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.