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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: طهران تحتفظ بحق الرد على اغتيال مستشار قائد الحرس الثوري

مستشار قائد الحرس
مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إغتيال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد رضي موسوي بعد قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب في دمشق بـ سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها تعليقاً على إغتيال العميد رضي موسوي: "ندين هذه الخطوة الإرهابية بشدة ونعدّها علامة أخرى على طبيعة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية: "هذا الاغتيال يأتي استمراراً لجميع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منتهكاً جميع القوانين الدولية".

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، إلى أن إيران ستحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان الملائمين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن ضابطا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

وحسب وكالة تسنيم، قُتل رضا موسوي في غارة جوية اليوم في السيدة زينب بضواحي العاصمة السورية دمشق.

وأضافت أن موسوي كان أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، ومقربًا من قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في يناير 2020 عند وصوله إلى بغداد.

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