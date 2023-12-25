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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة بشأن اغتيال إسرائيل لمستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا

رضا موسوي
رضا موسوي

أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، اليوم الإثنين، بأن مستشار الحرس الثوري الإيراني، رضا موسوي، قتل في سوريا إضافة لاثنين من مساعديه وضباط بالحرس الثوري.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن “مستشار الحرس الثوري الإيراني عقد اجتماعات مع قادة ميليشيات في العراق وسوريا قبل مقتله“.

ولفتت إلي أن “رضا موسوي كان سيتجه إلى لبنان”.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال اليوم الإثنين، إن اغتيال النظام الصهيوني مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، علامة على إحباطه وعجزه وسيدفع الثمن، حسبما ذكرت وكالة “إيسنا” الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، علق اليوم الإثنين، على اغتيال إسرائيل أحد أقدم مستشاريه في سوريا، رضا موسوي.

وقال الحرس الثوري الإيراني: “الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا”.

سيدفع الثمن.. الرئيس الإيراني: اغتيال إسرائيل مستشار الحرس الثوري علامة على عجزه

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن اغتيال مستشار الحرس الثوري بغارة إسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أن ضابطا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية  على العاصمة السورية دمشق.

وحسب وكالة “تسنيم”، قُتل رضا موسوي في غارة جوية اليوم في السيدة زينب بضواحي العاصمة السورية دمشق.

وأضافت أن “موسوي كان أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، ومقربًا من قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في يناير 2020 عند وصوله إلى بغداد”.

رضا موسوي الحرس الثوري الإيراني سوريا

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