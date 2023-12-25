بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن اغتيال مستشار الحرس الثوري بغارة إسرائيلية

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للعميد رضي موسوي مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، بعد قصف جوي استهدف منطقة السيدة زينت في العاصمة السورية دمشق.

وقالت الجهاد الإسلامي عبر حسابها على تليجرام: "تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق العميد رضى الموسوي، مستشار الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية في إيران".

وأضافت: "كان لـ الموسوي دور أساسي ومحوري في دعم قوى المقاومة في المنطقة، ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته؛ وقد عرفناه صديقاً وفياً ومخلصاً لفلسطين وللقدس".

وأشارت الحركة إلى أن عملية الاغتيال الآثمة هذه تؤكد مرة جديدة أن خطر هذا الاحتلال الإسرائيلي يطال المنطقة بأسرها، وأنه كيان يرتوي بالدماء ونشر القتل والإجرام.

وتابعت: "إننا إذ نؤكد على أن إجرام الاحتلال الإسرائيلي وعبثه بأمن المنطقة، لن يجلب له إلا الهزيمة على أيدي قوى المقاومة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلامية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب قرب دمشق في سوريا بقصف عنيف.

وقالت المصادر الإعلامية، إنه سمع دوي انفجارات قوية تهزّ العاصمة السورية دمشق وريفها بسبب القصف الإسرائيلي.