مــ.ــقتل أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على دمشق| صور

رفيق سليماني..

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني قتل في سوريا، خلال الغارة الإسرائيلية على أحد مناطق العاصمة دمشق.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا قتل اليوم الاثنين إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق قبل ساعات قليلة.

وأفادت وكالة تسنيم بأن رضي هو أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا وأحد رفاق الشهيد قاسم سليماني الذي قتل قبل ثلاثة أعوام في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي بالعراق.