جيش الاحتلال: ضربنا أهدافا لحزب الله في لبنان.. ومستعدون على كل الجبهات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا لـ حزب الله في لبنان وسيرد بقوة على كل استهداف لإسرائيل.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “مستعدون على كل الجبهات وهناك تحديات كبيرة تواجهنا”.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أنه “سيتم إعادة سكان الشمال إلى منازلهم عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الجيش الإسرائيلي يضرب حزب الله بقوة، مشيرا إلي أن سلاح الجو يحلق بحرية في سماء لبنان.

وأضاف جالانت، خلال تقييم للوضع في القيادة الشمالية: “لن نسمح بالعودة إلى الوضع السابق الذي كنا فيه حتى 6 أكتوبر”، مضيفا: “نحن نضرب حزب الله بشدة.. سلاح الجو يحلق بحرية فوق لبنان وسنكثف كل هذه الجهود”.

وتابع قائلا: “هناك شيء واحد واضح: من أجل إعادة السكان، نحتاج إما إلى العمل التوافقي الذي يهمنا، والذي سيتم فيه تحديد وضع مختلف، أو سنحقق واقعا مختلفا نتيجة للنشاط العسكري”.