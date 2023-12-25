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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتوقع ردا من الجبهة الشمالية على مصرع قائد بالحرس الثوري الإيراني

القائد في الحرس الثوري
القائد في الحرس الثوري الإيراني المقتول في سوريا

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، اليوم الاثنين إن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية تحلق بشكل علني فوق لبنان حيث يتعرض حزب الله لضربة "شديدة للغاية" من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأفاد موقع “واينت” نقلا عن مسئولين في المؤسسة الدفاعية مساء الاثنين أن إسرائيل تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل أحد قادة الحرس الثوري الإيراني السيد رضا موسوي في سوريا.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إنه وفقا للتقييمات الأمنية الإسرائيلية، كثفت إيران نقل الأسلحة إلى الميليشيات الشيعية العاملة في سوريا منذ أن شن الجيش الإسرائيلي حربه على حماس في غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي زار القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، أن إسرائيل "لن تقبل العودة إلى الوضع الأمني قبل 6 أكتوبر" عندما يتعلق الأمر بالتهديد الذي يشكله حزب الله اللبناني من الشمال.

وأضاف جالانت للقوات الإسرائيلية بعد تقييم أمني إن حزب الله يتعرض لضربة "شديدة للغاية" مضيفا أن "عدد الضحايا يبلغ نحو 150 شخصًا، كما تضررت العديد من ممتلكاتهم".

وتعهد جالانت قائلاً: "لقد تم دفعهم بعيداً جداً عن خط الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية... ويحلق سلاح الجو الإسرائيلي بشكل علني وآمن فوق سماء لبنان، وسوف نكثف كل هذه الجهود".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني قتل في سوريا، خلال الغارة الإسرائيلية على أحد مناطق العاصمة دمشق.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا قتل اليوم الاثنين إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق قبل ساعات قليلة.

وأفادت وكالة تسنيم أن رضي هو أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا وأحد رفاق الشهيد قاسم سليماني الذي قتل قبل ثلاثة أعوام في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي بالعراق.

إسرائيل الحرس الثوري الإيراني يوآف جالانت قائد الحرس الثوري الإيراني الجيش الإسرائيلي حزب الله

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