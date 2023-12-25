أمين مفتاح كنيسة القيامة: الحداد يكتسي الأراضي المقدسة بعد عدوان الاحتلال بغزة

أكد أديب الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة، أنه نحن خلال هذه الأيام، يكتسي الحداد الأراضي المقدسة، بعد عمليات العدوان الإٍسرائيلي على قطاع غزة.

وقال “الحسيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه سيتم إلغاء جميع الاحتفالات هذا العام، ولكن سيتم إقامة فعاليات الصلاة، وسيتم اقتصار الإحتفالات على صلوات منتصف الليل.

وتابع أمين مفتاح كنيسة القيامة، قوات الإحتلال تمنع تنقلات الفلسطينيين لأعمالهم ومنازلهم، إضافة إلى أنه تم إغلاق بيت لحم من قبل القوات الإسرائيلية.

وأشار أديب الحسيني إلى أن قوات الإحتلال تمارس عمليات القتل ضد الفلسطينيين، حتى أنه استهدفت مسنة بالقرب من كنيسة، زاعمة ان تلك المسنة تعمل لدى حماس.