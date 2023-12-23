أمين مفتاح كنيسة القيامة: طبيعة عملنا شرفية بدون أجر لجميع الطوائف

كشف أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس، عن حكاية عائلته المسلمة وأكد أنها تحمل مفتاح كنيسة القيامة في القدس منذ 850 عاما، قائلا: "القصة بدأت عام 1187 عندما حرر صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس من يد الصلبيين، واجتمع رؤساء الكنائس".

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن صلاح الدين الأيوبي جاء ليحيي العهدة العمرية التي كتبها الخليفة عمر بن الخطاب، مشددًا على أنه عرض الفكرة على رؤساء الكنائس بتسليم مفاتيح كنيسة القيامة لآل البيت ليتم حماية كنيسة القيامة إلى الأمد البعيد، ووافق رؤساء الكنائس على هذه الفقرة.

تسليم مفاتيح كنيسة القيامة

وأشار أمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس، إلى أنه تم تسليم مفاتيح كنيسة القيامة إلى عائلته ومنذ ذلك الوقت والمفتاح موجود وهذا المفتاح الصليبي.

واوضح أن هذا المفتاح عمره 1000 عام ويتم فتح به كنيسة القيامة صباحًا ومساءً، متابعًا: "هذا عمل رمزي وشرفي ولا يتقاضوا عليها أي أجر من الطوائف المسيحية".