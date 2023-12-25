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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة X تواجه دعوى قضائية بعد اتهامها بالفشل في دفع مكافآت موظفيها

شركة X تواجه دعوى
شركة X تواجه دعوى قضائية

تواجه شركة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية بعد اتهامها من قبل عدد من الموظفين بالفشل في دفع المكافآت التي وعدتهم بها. 

وقضت محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو بأحقية موظفي X  في البدء بالتقاضي والمضي قدمًا، كما رأت المحكمة أن شركة X “تويتر” سابقًا بدفع مكافأة للموظفين أصبح عقدًا ملزمًا بموجب قانون كاليفورنيا. 

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية فإنه على الرغم من التأكيدات المتكررة من المديرين التنفيذيين في الفترة التي سبقت الصفقة إتمام شراء “ تويتر” من قبل الملياردير إيلون ماسك إلا أنها فشلت في دفع هذه المكافآت بالنسبة للموظفين. 

  وتم رفع الدعوى أمام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو من قبل مارك شوبينجر، الذي كان أحد كبار مديري التعويضات في X والذي ترك الشركة في مايو الماضي. 

وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويض لموظفي X السابقين والحاليين الذين لم يتلقوا مكافآتهم لعام 2022. 

وفقًا للشكوى، فإنه في الأشهر التي سبقت استكمال ماسك على الصفقة، وعد المسؤولون التنفيذيون في الشركة الموظفين مرارًا وتكرارًا بدفع مكافآت عام 2022 بنسبة 50٪. 

وجادلت الشركة، في طلبها بالرفض، بأن الوعد الشفهي لا ينبغي أن يكون ملزمًا، لكن المحكمة قالت إن تنفيذ العقد، ينطبق على قانون كاليفورنيا.

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