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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تواجه خطر الفناء.. إيلون ماسك يدعو الدول المتقدمة لكثرة الإنجاب

إيلون ماسك يدعو الدول
إيلون ماسك يدعو الدول المتقدمة لكثرة الإنجاب

 دعا الملياردير إيلون ماسك إلى إنجاب الأطفال بكثرة قائلاً: إن إنجاب المزيد من الأطفال هو السبيل الوحيد للسيطرة على الانخفاض السكاني الذي يهدد اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة.

 

وأثناء كلمته في احتفالية نظمها حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف - والذي تتزعمه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني- قال ماسك إن الهجرة لا يمكن أن تحل المشكلة الديموجرافية التي تواجهها العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، مثل إيطاليا واليابان. 

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وقال ماسك "نصيحتي لجميع قادة الحكومة والشعب هي: تأكدوا من إنجاب الأطفال لخلق جيل جديد"، وصعد إلى المسرح وهو يحمل أحد أطفاله بين ذراعيه قائلًا إن "التركيبة السكانية مهمة". 

 

وحث ماسك - الذي لديه 11 طفلًا - الإيطاليين والسكان في الدول الصناعية الأخرى على إنجاب الأطفال "وإلا ستختفي ثقافة إيطاليا واليابان وفرنسا". وفقًا لـ يورونيوز. 

 

وعبر ماسك عن قلقه من معدلات الإنجاب الضعيفة في الدول المتقدمة، قائلًا "نحن نواجه خطر فناء هذه الدول". وأضاف أن إيطاليا "بلد رائع" و"مكان جيد للاستثمار"، ولكن "الشركات التي تستثمر تسأل نفسها: هل سيكون هناك عدد كافٍ من الأشخاص العاملين؟". 

 

وأكد ماسك على أنه "يدعم بشدة الهجرة القانونية"، قائلا إن الدول يجب أن ترحب بأي شخص صادق ومستعد للعمل بجد، كما شدد على أنه يجب أن يكون هناك المزيد من التدقيق في أوراق اعتماد المهاجرين، مما يشير إلى أنه من غير الممكن تقييم من تنطبق عليه هذه الخصائص دون مراقبة إلى حد أكبر. 

 

وجعلت رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني وقف الانخفاض السكاني في إيطاليا أحد الأولويات الرئيسية لحكومتها، ويحتوي مشروع قانون ميزانية 2024 الذي لا يزال أمام البرلمان على العديد من التدابير لدعم الأسر التي لديها أطفال. 

 

 

 

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