تطوير بحيرة البردويل لزيادة إنتاجيتها من الأسماك الفاخرة

تنتج بحيرة البردويل بشمال سيناء انواع متميزة من الأسماك الفاخرة، والتي يتم تصديرها الي دول الاتحاد الاوربي، لتساهم في زيادة العائد القومي للدولة .

حيث تعتبر بحيرة البردويل من انقي البحيرات في العالم ،لانها تخلو من كافة أنواع التلوث الي جانب وجود نظام بيئي متزن، ساعد علي وجود تنوع في التركيب المحصول السمكي.



توجيهات الرئيس:

وقال أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، الي انه يجري تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير لبحيرة البردويل ،وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، مع توفير عوامل النجاح كافة للمشروع .. والوصول بانتاحية البحيرة الي 11الف طن من الأسماك سنويا.

حيث يجري العمل في المرحلة الثانية من تطوير وتنمية البردويل، .. وذلك بتطهير البواغيز الرئيسية للسماح بدخول وخروج أكبر عدد من الأسماك من وإلى البحر المتوسط ، علاوة على حفر قنوات شعاعيه لزيادة المساحة المستغلة للصيد من المسطح المائى للبحيرة.

ولفت الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية ، أن خطة التطوير تشمل تطهير البواغيز الرئيسية التي تعتبر حلقة وصل بين البحيرة بمياه البحر، الى جانب تطوير أطراف البحيرة التي تعرضت الي عمليات تصحر بفعل حركة الكثبان الرملية أثناء هبوب الرياح والتي غطت أجزاء من الجانب الغربي لمسطح البحيرة. ، وذلك لمنع صيد الزريعة وزيادة حجم الاسماك، ومضاعفة المخزون السمكى ،وحظر الصيد في مرحلة التكاثر للأسماك.

واشار مصيلحي ، الي ان تصدير الأسماك إلي الخارج يتزايد للالتزام بالمواصفات والمعايير التصديرية ،بإعتبارها من اجود أنواع الاسماك والتي تخضع لإجراءات الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

الي جانب وجود ضوابط بشأن عمليات الصيد في مسطح البحيرة ، وأهمها منع استخدام غزولات الجر المسماة " بالكلسه " بجميع أنواعها، داخل المسطح المائى للبحيرة ،كما تم تحديد 5 حرف رئيسية للصيد داخل البحيرة.

وأكد ، علي أن هناك دراسات بحثية وعلمية لمتابعة المتغيرات البيئية والتركيب النوعى لإنتاج البحيرة .. علاوة على إعداد خطة لزيادة إنتاجها من بعض أنواع الأسماك المطلوبة محليا ودوليا ، عن طريق إقامة حضانات للزريعة ، ومناطق محمية . لانتاج انواع الاسماك التصديرية الفاخرة .

وقال ان محطة بحوث التلول" تقوم بتنفيذ دراسات بيولوجيه على بعض انواع الاسماك التي تنتجها البحيرة ،علاوة علي دراسة نسب التلوث في البحيرة .. وتأثيره علي تكاثر الأسماك ونموها ' وكذا مدى توفر الغذاء الطبيعى لزيادة احجام الاسماك ،بهدف تحقيق التنميه المستدامة لبحيرة البردويل' وزيادة معدلات الانتاج السمكي خاصة من الأسماك التصديرية.



أسماك عالية الجودة :

وقال اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبري والكابوريا، لافتًا إلى أنها تتصل بالبحر عن طريق فتحات تسمى

أن وجود بواغيز تعمل على تجديد المياه داخل البحيرة لتقليل درجة ملوحتها علاوه على دخول وخروج الأسماك.. كما توفر مصادر البروتين الحيوي لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي.

وأكد فرحات ، أن جهاز تنمية البحيرات يعمل على تطوير وزيادة الإنتاجية لمختلف البحيرات المصرية ومن بينها بحيرة البردويل و

أن الجهاز يمنع أي أعمال تضر الصيد بالبحيرات ، فضلًا عن زيادة الوعي لدي صائدي شمال سيناء من خلال جمعيات الصيادين، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

قنوات شعاعية:

ومن جانبه ..قال الدكتور شكري سليمان ، المدير التنفيذي للبحيرة ، ان هناك أعمال التطوير ، تهدف إلى زيادة الإنتاج والحفاظ على نقائها، وكذلك ملاحقة المتعديين علي البحيرة وضبط الشباك المخالفة.

حيث تشمل عملية التطوير بوغاز 1، و بوغاز 2، وتطوير المراسي التابعة لها ، وإنشاء الحواجز والقنوات الشعاعية ، وذلك بتوفير كراكة ذات قدره عالية للعمل داخل البحيرة بصفة مستمرة ، إلى جانب تطوير مراسي البحيرة ، و إقامة أعمال الحماية اللازمة للحفاظ عليها وتنمية الثروة السمكية بها .

وقال ان مشروع تطوير بحيره البردويل ، انه يتم حفر قناه شعاعيه رئيسية بطول 90 كيلو متر تمتد من منطقه الزرانيق حتى منطقه 6 اكتوبر غرب بئر العبد. و القناه بعرض متر وبعمق 4 متر من مستوى سطح البحر .

وأضاف أن هناك مناطق تصلها المياه لكن درجه ملوحتها مرتفعة، وعدم وجود حياه بحريه في هذه المناطق،

وقال ان هناك نحو 30% من المسطح المائي للبحيره غير مستغل بينما هناك هي 70 في المائه فقط هي التي يتم استغلالها ..حيث يتم تطهير البواغيز كل كيلو و 500 متر وذلك بعمل قناه شعاعيه بهدف دخول المياه الى المناطق الضحله على حواف البحيره لاعاده استغلال الاماكن الغير مستغله .

وأكد ، أن مشروع تطوير بحيرة البردويل قارب على الانتهاء بنسبة 85% من اجمالي المستهدف ، خاصة فيما يتعلق بالقنوات الشعاعية للعمل على تجديد مياه البحيرة وانخفاض درجة ملوحة المياه بما يحقق بيئة مناسبة لمختلف أنواع الاسناك كي تنمو في البحيرة.