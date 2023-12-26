لها علاقة بالعمود الفقري.. تعرف على أسباب آلام لوح الكتف

إذا كنت تشعر بآلام في منطقة لوح الكتف، فقد يكون السبب عدة أمور. قد تشمل الأسباب الشائعة التالية، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

أسباب آلام لوح الكتف

التهاب العضلات أو الأوتار: قد يحدث التهاب في العضلات أو الأوتار المحيطة بمفصل الكتف، وهو ما يعرف بالتهاب العضلات العرقية أو التهاب الأوتار. قد ينتج عن ذلك آلام وتيبس في لوح الكتف.

تمزق الأوتار: قد يحدث تمزق في الأوتار الموجودة في مفصل الكتف نتيجة للإجهاد الزائد أو الإصابة. قد يرافق هذا التمزق بآلام حادة في لوح الكتف وضعف في الحركة.

التهاب المفصل: يمكن أن يحدث التهاب في مفصل الكتف نتيجة لأسباب مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل التنكسية. قد يتسبب التهاب المفصل في آلام وتورم وصعوبة في الحركة.

التواء الكتف: قد يحدث تواء في مفصل الكتف نتيجة للإصابة أو التحرك الخاطئ. يمكن أن يتسبب التواء الكتف في آلام حادة وتورم وصعوبة في تحريك الكتف.

مشاكل في العمود الفقري: قد تنبع بعض الآلام في لوح الكتف من مشاكل في العمود الفقري، مثل انزلاق القرص أو التهاب المفاصل الفقرية.

من الضروري استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتشخيص الألم بشكل دقيق، قد يقوم الطبيب بإجراء فحص شامل وطلب فحوصات إضافية، مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، لتحديد السبب الدقيق وتوجيه العلاج المناسب.