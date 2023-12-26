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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: مصر تقترح خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس

الحرب الاسرائيلية
الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة

اقترحت مصر خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، بحسب تقارير إعلامية مختلفة، لكن من غير الواضح كيف ستستقبلها الأطراف المتحاربة، وفقا لما نشره موقع CNN

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي انعقد، الاثنين، ومن بين مواضيع أخرى، كان من المتوقع أن يناقش الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن، ولم يقر المصدر بالاقتراح المصري المذكور.

وقال باراك رافيد، محلل السياسة والخارجية في شبكة CNN، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين، أن الاتفاق المصري المكون من ثلاث مراحل 'سيضمن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة'. 

فيما لم تنشر CNN نسخة من الخطة المشار اليها

واوضحت التقارير أن المرحلة الأولى من الخطة، من المتوقع أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تتمكن حماس من إطلاق سراح 40 رهينة، بما في ذلك النساء وكبار السن، وفقًا لرافيد.

وأضاف المسئول الاسرائيلي أن المرحلة الثانية تتضمن الاتفاق على تبادل جثث نشطاء حماس الذين تحتجزهم إسرائيل بجثث الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وكشف عن أن المرحلة الثالثة من الخطة 'تتضمن صفقة الكل مقابل الكل'، كما يقول رافيد، مما يعني أن إسرائيل ستعيد 6000 أسير فلسطيني في سجونها مقابل الرهائن الإسرائيليين المتبقين - بما في ذلك الجنود - الذين تحتجزهم حماس في الأسر.

وقالت حماس الأسبوع الماضي إن الفصائل الفلسطينية لن توافق على أي محادثات بشأن تبادل الأسرى إلا بعد أن تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة.

وتشمل المرحلة الثالثة أيضًا إنهاء الحرب، مع انسحاب إسرائيل من غزة و'إنشاء حكومة تكنوقراط في غزة لن تكون تابعة لحماس وستحظى بدعم الولايات المتحدة ومصر وقطر'، حسبما أفاد رابيد. .

كما تم توضيح الخطة المكونة من ثلاث مراحل من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها من وسائل الإعلام الدولية، نقلاً عن مسؤولين مختلفين ومصادر دبلوماسية.

إسرائيل وحماس إطلاق سراح الرهائن الحرب بين إسرائيل وحماس الحرب المستمرة

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