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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: أرفض بيع الزمالك لـ«زيزو».. وفتوح طلب مبالغ كبيرة للانتقال إلى الأهلي

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن احتفال إمام عاشور في لقاء الأهلي وفيوتشر موجه لجماهير الزمالك، مبديا استغرابه من رغبة اللاعب في استفزاز مشجعي القلعة البيضاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك اتصالات من جانب مسئولي الأهلي مع أحمد فتوح، وكذلك من اللاعبين داخل الفريق الأحمر، ولكن في النهاية تم تجديد عقده مع الزمالك، وهو يحسب لمجلس الإدارة".

وأضاف: "الأهلي كان يريد ضم فتوح، واللاعب طلب مبالغ كبيرة، وتم إبلاغه بأن شروطه المالية مبالغ فيها، كما أن ملف ضمه كان يرتبط بـ معلول، والأمر كان متوقف على موافقة مارسيل كولر".

وأكمل: "زيزو لو رحل عن الزمالك لأي ناد، فسوف ينضم للاهلي مستقبلا، وملف فتوح تصدره شخصيات كثيرة من خارج مجلس الادارة، وغياب عبدالواحد السيد مدير الكرة، واحمد سليمان المشرف العام على الكرة عن جلسة تجديد فتوح يمثل علامة استفهام كبيرة".

وزاد: "كان هناك أزمة كبيرة بين فتوح وبعض اللاعبين مثل عمر جابر وشيكابالا وأوباما بسبب ملف تجديد عقد اللاعب، ويجب على المجلس التركيز في تسديد مستحقات اللاعبين قبل التعاقد مع لاعبين جدد".

وواصل: "أنا ضد بيع أحمد سيد زيزو في الفترة المقبلة، النادي يحتاج إلى العودة للمنافسة على البطولات الكبرى، مثل الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا، يجب الاحتفاظ بـ زيزو لأنه ركيزة اساسية في الزمالك".

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