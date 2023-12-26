على الصهاينة أن ينتظروا دفع الثمن.. إيران تتوعد إسرائيل

عقب اغتيال موسوي..

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن اغتيال موسوي انتهاك واضح لسيادة سوريا ويأتي في إطار زعزعة أمن المنطقة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية - بحسب قناة الميادين - أن هذه الجريمة تستحق العقاب وعلى الصهاينة أن ينتظروا دفع الثمن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: الولايات المتحدة هي الراعي والموجه لسياسات الكيان الصهيوني.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق ، مقتل المستشار العسكري العميد السيد رضي موسوي، إثر قصف إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

و جاء في بيان للحرس الثوري: "إنّ السيد رضي موسوي كان مسؤول دعم جبهة المقاومة في سوريا، وسيدفع كيان الاحتلال الإسرائيلي ثمن هذه الجريمة".

وذكرت قناة الميادين بأن القتيل: "شارك في كل مراحل الدعم خلال الحرب على سوريا، كما شارك في معارك البادية ومحيط دمشق، وكان من المشاركين في صد هجمات غربي حلب".

ومن جانبه؛ قال السفير الإيراني في دمشق: "إسرائيل استهدفت منزل القيادي البارز في الحرس الثوري بثلاثة صواريخ، وهذا الاستهداف تم ضد شخصية تتمتع بصفة دبلوماسية وأمنهم يقع على عاتق الدولة المضيفة".