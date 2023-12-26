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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة | صور مذهلة

لخفض التكلفة.. الأفغان
لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة| صور مذهلة

أصبح الزواج التقليدي مكلفًا للغاية للأزواج ذوي الدخل المنخفض، لذلك قرر الأفغان الاحتفال بالزواج بطريقة مختلفة أصبحت فيما بعد الأكثر شيوعًا في أفغانستان. 

الزفاف الجماعي

أقيم حفل زفاف جماعي شارك فيه 50 زوجًا في أفغانستان وتقول وسائل الإعلام المحلية إن العرائس تم إبقاءهن بعيدًا عن الأنظار في جناح منفصل، ولم يظهرن إلا بعد الغداء.

ثم تم نقل العرائس والعرسان في سيارات مزينة بشرائط خضراء وورود بلاستيكية حمراء على شكل قلوب.

وتم تنظيم هذا الحدث في كابول من قبل مؤسسة خيرية زودت العروسين أيضًا بأشياء في مستلزماتهم المنزلية بما في ذلك السجاد والأجهزة المنزلية لبدء حياتهم الزوجية.

تكاليف باهظة

وبحسب وكالة فرانس برس للأنباء، أوضح روح الله رضائي (18 عاما) وهو أحد العرسان بالحفل أنه لم يكن بإمكانه تحمل تكاليف حفل زفاف منفرد. مضيفًا: "كان حفل الزفاف التقليدي سيكلفنا ما لا يقل عن 200 ألف إلى 250 ألف أفغاني [2220 جنيهًا إسترلينيًا إلى 2770 جنيهًا إسترلينيًا؛ 2800 إلى 3600 دولار] ولكن في حفل الزفاف الجماعي كلفني الأمر ما بين 10 آلاف و15 ألف أفغاني فقط".

وأشار إلى أن كل عريس وعروسة بالزفاف الجماعي قاما بدعوة 35 شخصاً من عائلتهم، وضم الحفل حوالي 300 إلى 400 شخص مدعو.

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