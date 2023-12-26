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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حملة موسعة على المحال التجارية والمطاعم في مدينة العريش

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي الاسواق والمحلات بالعريش

نظمت محافظ شمال سيناء، حملة تموينية موسعة على المحال التجارية والمطاعم في مدينة العريش، بالتعاون مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة والعمل ومجلس مدينة العريش.
 

الحملات التموينية:

 

ووجه  اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،  محافظ شمال سيناء، المديريات والجهات المعنية بتكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمخابز والمستودعات لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة جشع التجار.
 

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء وقطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية وبتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بتشديد الرقابة والمتابعة على محلات بيع المواد الغذائية والمجازر والأسواق التجارية وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وأضاف الغندور، أن الحملة قامت بالمرور والتفتيش على عدد 13 محل تجاري و3 مطاعم في مدينة العريش، وتم تحرير عدد من المحاضر المتنوعة واعدام كمية من الأغذية الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الآدمي.


بدورها قالت نها نصار، مدير إدارة المتابعة بالديوان العام، أن الحملة أسفرت  تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 24 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و 14 إنذار للتراخيص، بجانب اعدام 24 كيلو جرام لحمة مفرومة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية،  و 10 كيلو توابل طعام بها حشرات،وغير صالحه للاستخدام ، و5كيلوجرام دواجن مجمده منتهية الصلاحية و 8 كيلو جبنة مجهولة المصدر و غير محتفظة بخواصها الطبيعية، و 5 علب فول جاهز بها صدأ و غير مطابقة للمواصفات الصحية ،و60 علبة زبادي، و 5 علب عصير، و 2 علبة لبن رائب منتهية الصلاحية.

كما تم اعدام 20 حلة الومنيوم بالمطاعم بإجمالي 70 كيلو بها علامات تلف ظاهرة و ثقوب و صدأ و غير مطابقة لقرار الأوعية الخاص بوزارة الصحة.
 ضمت اللجنة كلا من نهى نصار، مدير إدارة المتابعة في ديوان عام المحافظة، رئيسًا، و عضوية كلا من هيثم القصاص، من إدارة المتابعة في الديوان العام، فيصل أبو هاشم، من العلاقات العامة في الديوان العام، حسن عبد السلام محمد مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين ، محمد عبد الفتاح رشيد من مركز اصدار التراخيص العامة ، الدكتور عمر عبد الفتاح محمد والدكتورة نيفين نبيل اسماعيل من مديرية الطب البيطري و عمر اسلام عبد الفتاح من إدارة التفتيش علي الأغذية بمديرية الصحة، أحمد عبد العظيم من مكتب عمل العريش في مديرية العمل بشمال سيناء.

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متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقرى الحسنة في شمال سيناء

العريش حملة تموينية المحال

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