بوسى تحيى حفلين فى مصر برأس السنة

تحيى المطربة بوسى حفلين بمناسبة رأس السنة داخل مصر، حيث تقدم الحفل الأول بمدينة أكتوبر، والثانى فى منطقة وسط البلد.

وكشفت مصادر مطلعة على خلافات بوسي وطليقها هشام ربيع تفاصيل مثيرة في واقعة المشاجرة التي نشبت بينهما في القاهرة الجديدة.

القصة الكاملة لـ خلافات بوسي وطليقها هشام ربيع

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من هشام ربيع، طليق الفنانة بوسي، تضمن تضرره من زوجته بوسي بسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية من الفيلا الخاصة به، حيث ادعى قيامها بسرقة مبلغ 50 ألف دولار ومصوغات ذهبية منه.

وتبين من التحريات وجود خلافات زوجية سابقة بين الطرفين، ادعت من خلالها بوسي بوقوع الطلاق الشفهي بينها وبين طليقها هشام ربيع، ثم حضر إليها طليقها في محل إقامتها وقام بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب بدون إحداث إصابات بها، وأحدث بعثرة وتكسير في 2 قطعة كريستال متواجدة على منضدة في الرسيبشن.

وبسؤال بوسي عن الواقعة، أنكرت الاتهامات الموجهة إليها من طليقها، وأنه كان في حالة عدم اتزان حينما حضر إليها، وقام بطلب الدخول وصرحت له الخادمة الخاصة بها بذلك، وعقب الدخول تعدى عليها بالسب والقذف والضرب، وإحداث تكسير وبعثرة في قطع كريستالية متواجدة على منضدة، واتهمها بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ 50 ألف دولار.

من جانبها، قررت جهات التحقيق، صرف رجل الأعمال هشام ربيع، وطليقته المطربة بوسي، من سرايا النيابة؛ بعد واقعة التعدي على المطربة بوسي في التجمع، بضمان محل إقامتهما، وذلك بعد التصالح في سرايا النيابة، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن المطربة بوسي أبلغت الأجهزة الأمنية بقيام طليقها بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.