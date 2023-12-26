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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عند إحساسك بالصداع| علامات تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة.. احترس

الصداع
الصداع

يشتكي الكثير من الأشخاص من مشكلة تكرار الصداع؛ لكن هنا هي خمس علامات يجب أن تكون على دراية بها عندما يكون لديك صداع، وقد تشير إلى أن هناك حالة خطيرة وراؤه، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

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علامات تدل على وجود صداع غير عادي ويمثل خطرا

 

1. صداع غير معتاد أو شديد الحدة: إذا كنت تعاني من صداع يختلف عن الصداعات العادية التي تعاني منها ويكون شديد الحدة، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة صحية خطيرة. يجب أن تلتفت إلى أي تغيرات في نمط الصداع الخاص بك.

2. صداع مفاجئ وشديد: إذا حصل لديك صداع مفاجئ وشديد الحدة بدون سابق إنذار، فقد يشير ذلك إلى نزيف في الدماغ أو انفجار الأوعية الدموية. في هذه الحالة، يجب التوجه للرعاية الطبية الفورية.

3. صداع يصاحبه أعراض عصبية: إذا كان الصداع مصحوبًا بأعراض عصبية مثل ضعف في النطق، أو فقدان الإحساس في أي جزء من الجسم، أو صعوبة في التنفس، فقد يكون هناك خطر على الحياة ويجب الحصول على رعاية طبية فورية.

4. صداع يصاحبه تغيرات في الرؤية: إذا كنت تعاني من صداع يصاحبه تغيرات في الرؤية، مثل الشقيقة المصحوبة بزيادة حدة الضوء، أو وميض الضوء، أو ظهور نقاط أو خطوط وسط الرؤية، فقد يكون هذا عرضًا لمشكلة في العين أو في الجهاز العصبي المركزي.

5. صداع يزداد سوءًا بشكل مستمر: إذا كان الصداع يزداد سوءًا بشكل مستمر ولا يستجيب للعلاج المنزلي أو الأدوية المسكنة، فقد يكون هناك سبب أساسي خطير وراء ذلك.

إذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات، فمن الضروري أن تطلب المساعدة الطبية فورًا. يجب أن تستشير الطبيب لتقييم حالتك وتشخيص السبب الدقيق للصداع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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