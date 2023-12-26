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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين يدشن مرحلة جديدة لإنشاء مخزن استراتيجي بالفيوم .. صور

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الافتتاح

دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  اليوم  الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.

وقال وزير التموين في تصريحات له اليوم، إنه سيتم وضع حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وزير التموين يدشن مرحلة جديدة لإنشاء مخزن استراتيجي للمنتجات الغذائية بالفيوم.. الثلاثاء

زيأتي اختيار  المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بناءًا على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/ سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي.

وزير التموين المنتجات الغذائية جهاز تنمية التجارة الداخلية اخبار مصر مال واعمال مخازن استراتيجية Finance Real Estate

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