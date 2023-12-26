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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كم مرَّة سنبيعُ القمر؟.. مجموعة قصصية لـ أسامة علام في الشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدر حديثا، عن دار الشروق للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية «كم مرَّة سنبيعُ القمر؟» لـ أسامة علام، ومتاحة في جميع فروع مكتبات الشروق والمكتبات الكبرى بالقاهرة والمحافظات.

 

عن المجموعة:

 بأسلوبهِ الشاعري المدهش، يطرح أسامة علام تساؤلَه كعنوان لمجموعته القصصية الجديدة. ربما لأن الأسئلة هي طريقة أخرى للتصالح مع عالمه المحيّر، وتدورُ معظم قصص هذا الكتاب بين نيويورك ونيوجيرسي، في هذه النقطة البعيدة تمامًا عن الوطن، حيث يمكن تحويل كل الكائنات والجماد إلى أصدقاء.

يبحث أسامة علام في الظِّلال والشوارع الخلفية عن حكايات تُحوِّل الوحدة إلى وَنَس، يكتب عن هؤلاء الغُرباء الذين نقابلهم صدفة فنرى أنفسنا في أعينهم فنضحك أو نبكي.. لا يهم، لكننا مع كل قصة نُعاود اكتشافَ عالم ربما لم نُدرك وجوده أبدًا، رغم أننا جميعًا نعيشه بنفس الأحلام والحُب والأمل.

المؤلف:

أسامة علام؛ طبيب وروائي مصري كندي، صدرت له خمسُ روايات: «واحة الزهور السوداء»، و«الاختفاء العجيب لرجل مدهش»، و«تولوز»، و«الوشم الأبيض»، و«الحيّ العربي». كما صدرَ له كتابان قَصصيان: «طريق مُتسع لشخص وحيد»، و«قهوة صباحية على مقهى باريسي»، التي فازت بجائزة غسان كنفاني من الصالون الأندلسي بمونتريال عام 2014.

دار الشروق للنشر والتوزيع كم مر ة سنبيع القمر أسامة علام الظ لال والشوارع الأحلام والح ب

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