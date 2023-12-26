نادي الأسير: اعتقال 55 فلسطينيا منذ الأمس وحتى صباح اليوم

من الضفة..

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء من الضّفة الغربية (55) مواطنًا على الأقل.

كما لفتت الهيئة في بيان لها أن من بين المعتقلين ثلاث سيدات، وصحفيان.

وبحسب بيان الهيئة؛ فأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي، بيت لحم، والخليل، ومحافظات نابلس، رام الله، طولكرم، وطوباس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مواطنين كرهائن.

وأشار البيان الي ان حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى (4785)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.