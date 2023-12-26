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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم عرابى: هدفنا التتويج بلقب السوبر أمام الأهلى

هيثم عرابي
هيثم عرابي

قال هيثم عرابى المدير الرياضى لنادى مودرن فيوتشر إن هدفهم الفوز على الأهلى فى نهائى كأس السوبر يوم الخميس .

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وقال هيثم عرابي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم فى اللقاء أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

وتابع عرابى خلال فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى:" سعيد جدا بالفوز على بيراميدز والصعود إلى نهائي كأس السوبر وتعمل بنظام محدد وبالتخصص".

تابع:" فى لائحتنا نبحث عن الفوز فقط ولا نلقى باللوم على الشماعات وبنحاول نخلق عقلية الفوز عند اللاعبين ونعمل على الجانب النفسي بشكل جيد جداً".

وواصل عرابى:" لا نضحك على الناس ونبحث عن الفوز أمام الأهلى والتتويج بلقب السوبر وهدفنا نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها فى المستقبل بما يلبى طموح الإدارة".

وأكمل:" نسير بشكل جيد فى الكونفدرالية الأفريقية واقتربنا من الصعود إلى الدور ربع النهائي وكذلك الحال فى بطولة الدورى المصرى،ونبحث عن الفوز دائما".

فيوتشر الأهلى

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